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ثقافة وفنون

تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية بأكاديمية الفنون

مهرجان الفضاءات المسرحية
مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، فيتو

 ينظم مسرح نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة بدورته الأولى والتي تحمل اسم الدكتور أشرف زكي، وذلك بإشراف المخرج محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان ومدير مسرح نهاد صليحة. 

 

عروض مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة 

وقال محمود فؤاد صدقي أنه قد تقدم من  أكاديمية الفنون 32 عرضًا مسرحيًا وهي موزعة كالتالى: المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة 22 عرضًا مسرحيًا، المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية عرض واحد، المعهد العالي للفنون الشعبية 7 عروض مسرحية. ومسرح نهاد صليحة عرضان مسرحيان، كما تقدمت نقابة المهن التمثيلية ب  4 عروض مسرحية. 

وأضاف: وتقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ب ٩ عروض مسرحية، كما شارك صندوق التنمية الثقافية بعرض واحد، وقد شاركت الجامعات والمعاهد المصرية بعدد  كبير من العروض بلغ 29 عرضًا مسرحيًا كذلك تقدمت  الفرق المستقلة  ب 59 عرضًا مسرحيًا فى حين تقدم القطاع الخاص بعرضان مسرحيان ومكتبة مصر العامة بالمنصورة عرضان مسرحيان، الكنائس عرض مسرحى واحد، مركز الجيزويت الثقافي عرض مسرحي واحد واخيرا شاركت مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بعرضان مسرحيان. 

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عروض مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة مسرح نهاد صليحة الدكتورة غادة جبارة مهرجان الفضاءات المسرحية

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