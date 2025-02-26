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خارج الحدود

العاهل الأردني يشيد بمخرجات المؤتمر الوطني السوري خلال لقائه مع أحمد الشرع

الملك عبدالله وأحمد
الملك عبدالله وأحمد الشرع

أعرب العاهل الأردني  الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع، عن إشادته بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري مؤكدا أنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا.

الملك الأردني يشيد بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري 

وجدد الملك الأردني التأكيد خلال لقائه الرئيس السوري على دعم الأردن للأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد ضرورة التنسيق الوثيق بين البلدين في مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات.

 

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وأكد  الملك عبد الله الثاني، أهمية عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي، مؤكدا ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم.

وشدد الملك عبدالله على دعم المملكة لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ومن جهته أعرب الرئيس السوري عن تقديره لموقف الأردن بقيادة الملك الداعم لجهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها.

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الملك الاردني الحوار الوطني السوري أحمد الشرع سوريا

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