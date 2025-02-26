العاهل الأردني يشيد بمخرجات المؤتمر الوطني السوري خلال لقائه مع أحمد الشرع

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع، عن إشادته بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري مؤكدا أنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا.

الملك الأردني يشيد بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري

وجدد الملك الأردني التأكيد خلال لقائه الرئيس السوري على دعم الأردن للأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد ضرورة التنسيق الوثيق بين البلدين في مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأكد الملك عبد الله الثاني، أهمية عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي، مؤكدا ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم.

وشدد الملك عبدالله على دعم المملكة لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ومن جهته أعرب الرئيس السوري عن تقديره لموقف الأردن بقيادة الملك الداعم لجهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.