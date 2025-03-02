الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

أحمد الشرع يطالب روسيا بـ 400 مليار دولار تعويضات

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

ذكرت وكالة "رويترز"، أن رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع طالب موسكو خلال لقائه وفدًا روسيًّا بتعويضات وأموال قدرت قيمتها بمئات مليارات الدولارات.

وأوضحت الوكالة أن الشرع طالب خلال لقائه وفدًا برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي، بإعادة الأموال السورية التي أودعها الرئيس السابق بشار الأسد في المصارف الروسية، إلا أن الوفد نفى وجودها.

وأضافت الوكالة أنه طالب بتعويضات عن الدمار الذي أحدثته روسيا في سوريا، والبالغة كلفته 400 مليار دولار، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن توافق روسيا على ذلك.

ونقلت عن مصدر مطلع أنه "من غير المرجح قبول موسكو تعويض الدمار خلال الصراع في سوريا، لكنها قد تعرض مساعدات".

وأوضحت الوكالة عن مصادر سورية وروسية مطلعة، أن الشرع سعى لإلغاء القروض المبرمة في عهد الأسد، وأن موسكو لن توافق على تسليم الأسد، و"لم يُطلب منها ذلك".

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