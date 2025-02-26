العاهل الأردني يستقبل أحمد الشرع في مطار ماركا

استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة.

مستقبلو أحمد الشرع لحظة وصوله الأردن

وكان في الاستقبال بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لملك الأردن ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

مرافقو الشرع خلال زيارته للأردن

ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين.



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