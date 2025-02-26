الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العاهل الأردني يستقبل أحمد الشرع في مطار ماركا

العاهل الأردني يستقبل
العاهل الأردني يستقبل أحمد الشرع في مطار ماركا

استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة.

مستقبلو أحمد الشرع  لحظة وصوله الأردن

وكان في الاستقبال بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لملك الأردن ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب  الملك، المهندس علاء البطاينة.

مرافقو الشرع خلال زيارته للأردن

ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيباني الأردن الملك عبدالله الثاني أحمد الشرع العاهل الأردني

مواد متعلقة

العراق يكشف حقيقة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع

لضبط الحدود المنفلتة، تفاصيل اتصال الرئيس اللبناني بنظيره السوري أحمد الشرع

الرئيس السوري أحمد الشرع يزور السعودية غدا

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

أسطورة مانشستر يونايتد: هذا الثنائي أفضل من محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آخر جمعة.. دليلك الكامل لتحصيل الخير في وداع شهر شعبان

بيان عاجل من الإفتاء بشأن "المستريح الإلكتروني" والاحتيال المالي عبر المنصات المشبوهة

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية