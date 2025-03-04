مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الأميرة

مسلسلات رمضان 2025 ، تعرض اليوم، قناة أبو ظبي الإماراتية، بشكل حصري، الحلقة الرابعة من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل الأميرة

شهدت الحلقة الثالثة، من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، أحداثا مثيرة، كان أبرزها، معرفة ياسمين صبري، بتقديم زوجها نيكولا معوض، استقالتها من عملها، دون علمها، وحين علمت ياسمين تشاجرت معه، ليدفع لها ٢ مليون جنيه مقابل تركها لشغلها، كما وعدها صبري، بشركة خاصة لها.

كما شهدت الحلقات السابقة، زواج ياسمين صبري من نيكولا معوض، بعد أن نجح في إقناعها، بعد عدة محاولات من الفشل.

فيما فسخت مها نصار، خطبتها، بسبب رغبتها في الزواج من رجل غني، مثل صديقتها ياسمين صبري.

وشهدت الحلقة الأولى، من المسلسل، لقاء النجم نيكولا معوض، بياسمين صبري، ليقع في حبها من النظرة الأولي.

وشهدت الحلقة مطاردة نيكولا، لياسمين، في كل مكان، بل والذهاب لمنزلها لطلب يدها من أهلها، لتطرده ياسمين من منزلها.

في سياق متصل، قرر المخرج إبراهيم فخر تولى وحدة إخراج أخرى تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعم، بجانب تكثيف ساعات العمل في وحدة الإخراج الأساسية، ليقوموا بالانتهاء بأغلب عدد من المشاهد.

وكان الشاعر حسام طنطاوي قد كشف عبر حسابه على فيس بوك أن تتر مسلسل الأميرة للفنانة ياسمين صبري سيكون من غناء المغنية المغربية جنات.

وكتب حسام: “ضل حيطة.. غناء /جنات.. لحن وتوزيع/ معتز أمين.. تتر مسلسل الأميرة.. رمضان ٢٠٢٥”.

مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025

وكتب كلمات تتر المقدمة للمسلسل الشاعر حسام طنطاوي، وكانت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة ياسمين صبري قررت تغيير اسم العمل ليصبح “الأميرة” بدلًا من “ضل حيطة”.

في بداية التصوير كان قد تم اختيار اسم “الأميرة" للعمل، لكن لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي حينها.

تفاصيل مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة، مكون من ١٥ حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيكولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

يذكر أن ياسمين صبري، قدمت فى شهر رمضان الماضى مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.