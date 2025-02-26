الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تخصيص وحدة اخراج ثانية لـ"الأميرة"

مسلسل الأميرة، فيتو
مسلسل الأميرة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، قرر المخرج ابراهيم فخر تولى وحدة اخراج اخرى لتصوير عددًا من المشاهد الخارجية للعمل، بجانب تكثيف ساعات العمل في وحدة الاخراج الاساسية ليقومون بالأنتهاء بأغلب عدد من المشاهد.

وكان الشاعر حسام طنطاوي كشف عبر حسابه على فيس بوك أن تتر مسلسل الأميرة للفنانة ياسمين صبري سيكون بتوقيع الفنانة جنات.

وكتب حسام:“ضل حيطة.. غناء /جنات.. لحن وتوزيع/ معتز أمين.. تتر مسلسل الأميرة.. رمضان ٢٠٢٥”.

 

مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025

 ويكتب كلمات تتر المقدمة للمسلسل الشاعر حسام طنطاوي، وكانت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة ياسمين صبري قررت تغيير اسم العمل ليصبح “الأميرة” بدلًا من “ضل حيطة”.

في بداية التصوير كان قد تم اختيار اسم “الأميرة" للعمل، لكن لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي حينها.

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

تفاصيل مسلسل الأميرة

 ومسلسل الأميرة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيقولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين صبرى مسلسل الأميرة مسلسلات رمضان 2025 أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 اخبار الفن

مواد متعلقة

مسلسل الأميرة لياسمين صبري على شاشة ON في رمضان
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

وسام أبو علي وجراديشار يقودان هجوم الأهلي أمام حرس الحدود

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

تصريح صادم من محمد صلاح، هل يودع الفرعون المصري جماهيره؟

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

بدء اجتماع الحكومة لمناقشة تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

منوعات

المزيد

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء استقبال رمضان 2025، ماذا كان يقول النبي عند رؤية هلال الشهر الكريم؟

صلاة التراويح 20 ركعة، برنامج مكثف للجامع الأزهر خلال رمضان

آخر جمعة.. دليلك الكامل لتحصيل الخير في وداع شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية