الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أساطير في محراب الخشوع، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء 4 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الشورى 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة فصلت   30 ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورتى الروم / لقمان   15 ق

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النحل  10 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع  وما تيسر من سورة العنكبوت    15 ق

13: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  شعبان الصياد وما تيسر من سورتى الطلاق والتحريم   15ق

30: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الزخرف  30ق

12: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة الأعراف  30ق

13:22 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة فاطر   28 ق

17:16 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سور النساء/ الضحى/ الشرح/ التين/ العلق/ الفاتحة   43ق

18:12 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى  وما تيسر من سورة البقرة    15ق

18:36 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة الطلاق  15ق

20:58 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع   وما تيسر من سورتى  مريم/طه  30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الإسراء  44ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورة القصص  42ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ  عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الجن 15ق

01:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العاطى ناصف  وما تيسر من سورة ق 15ق

02:07 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة الحج 15 ق

02:56 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة المؤمنون 30 ق
 

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