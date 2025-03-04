أساطير في محراب الخشوع، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء 4 رمضان بإذاعة القرآن الكريم
تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الشورى 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة فصلت 30 ق
38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الروم / لقمان 15 ق
27: 9 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النحل 10 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة العنكبوت 15 ق
13: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتى الطلاق والتحريم 15ق
30: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الزخرف 30ق
12: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الأعراف 30ق
13:22 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة فاطر 28 ق
17:16 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور النساء/ الضحى/ الشرح/ التين/ العلق/ الفاتحة 43ق
18:12 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة البقرة 15ق
18:36 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الطلاق 15ق
20:58 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورتى مريم/طه 30ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الإسراء 44ق
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص 42ق
01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الجن 15ق
01:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة ق 15ق
02:07 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة الحج 15 ق
02:56 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة المؤمنون 30 ق
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