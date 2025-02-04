وكيل صحة قنا يناقش خطة التعامل والرعاية لمرضي الغسيل الكلوي (صور)

عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا اليوم الثلاثاء اجتماعًا لمناقشة جهود المديرية في تقديم خدماتها الطبية المقدمة للمواطنين داخل وحدات الغسيل الكلوي الحكومية والخاصة داخل المحافظة وبحث التعامل مع الحالات المصابة داخل تلك الوحدات.

حضر الإجتماع الدكتور محمد مصطفي مدير فرع التأمين الصحي بقنا، الدكتور نبيل الأحمر مدير مستشفي الهلال، الدكتورة سماح فخر الدين مديرة الخدمات الطبية بفرع التأمين الصحي بقنا وعدد من مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

عينات ال PCR لمرضي الغسيل بقنا

حيث ناقش وكيل الوزارة آلية سحب عينات ال PCR لمرضي الغسيل الكلوي للحالات الإيجابية ونقل العينات بصورة آمنة من المستشفيات إلي وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفي حميات قنا ومستشفي حميات نجع حمادي

كما ناقش وكيل الوزارة توجهات الوزارة نحو التعامل والرعاية لمرضي الغسيل الكلوي المصابين بفيروس سي وعلاجهم داخل وحدات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والمتابعة الدورية لهم كل ستة أشهر بعمل تحليل

ال PCR لهم للإطمئنان علي سلامتهم وتلقيهم جلسات الغسيل الكلوي بآمان، مع التوجيه بتشديد المرور علي المراكز الخاصة ووحدات الغسيل الكلوي الخاصة وإلزامهم بعمل التحاليل لجميع مرضي الغسيل الكلوي

مع عمل حصر لكافة المرضي وفقًا للحالة الصحية لكل مريض وعمل قاعدة بيانات متكاملة لهؤلاء المرضي مع التأكيد علي إتخاذ أعلي درجات مكافحة العدوي داخل تلك الوحدات لضمان سلامة كافة الأفراد العاملين بها.

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