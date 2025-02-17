الإثنين 17 فبراير 2025
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وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بـ"كفر الترعة الجديد"

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة

افتتح الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة صحة الدقهلية، وحدة طب أسرة كفر الترعة الجديد، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه.
 

بتكلفة 20 مليون جنيه..وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بـ"كفر الترعة الجديد " 

حضر الافتتاح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة سلوى جبر مدير الإدارة الصحية بشربين والدكتورة إيمان نعمة مدير الوحدة.

 


أعمال التطوير شملت البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت

واستمع وكيل الوزارة إلى شرح مفصل خلال الافتتاح  من مدير الإدارة الصحية حول أعمال التطوير التي شملت البنية التحتية، ورفع كفاءة المنشأة، حيث أوضحت أن المبنى مكون من دورين على النموذج النمطى ويخدم مايزيد عن 17 ألف نسمة.


الخدمات المقدمة من الوحدة الصحية 

ويقدم المركز خدمات طب الأسرة والعيادات التخصصية: "الأطفال، والباطنة، والنساء والتوليد"، بالإضافة إلى عيادات تخصصية وخدمات تنظيم الأسرة، والتطعيمات، ومكتب الصحة ورعاية الحوامل، ومعامل الطفيليات، والدم، والأشعة والخدمات المركزية، ومغسلة وتعقيم كما يضم سكن للأطباء والفرق الطبية.
وأكد وكيل الوزارة  أن صحة الدقهلية تعطى أولوية كبرى لتطوير العمل في الخدمات الطبية للمواطنين المقدمة ضمن برامج الرعاية الأساسية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.
 

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