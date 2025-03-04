الثلاثاء 04 مارس 2025
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رفع ناتج التطهير بالطريق الرئيسي بالدراكسة منية النصر في الدقهلية

رفع التراكمات بجانبي
رفع التراكمات بجانبي الترع لتوسعة الطرق بمنية النصر، فيتو

تابع  محمد الدسوقي  رئيس مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية،  حملات رفع ناتج التطهير بالطريق الرئيسى بمدخل مدينة  الدراكسة وتمهيد الطريق لتوسعته. 
 

و أكد  رئيس منية النصر أنه جاري التنسيق برفع جميع المخلفات ونواتج تطهير الترع من جانبي الطرق المتراكمة  منذ سنوات وخاصة أمام الكتل السكنية وعلى الطرق العامة حرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمركز، واتساقاََ مع رؤية الدولة بالإرتقاء بمنظومة النظافة والقضاء على التراكمات والمقالب العشوائية.

 

تحسين البيئة العامة والحفاظ علي المظهر الحضارى اللائق

وذلك في إطار إهتمام الدولة بمنظومة النظافة وتحسين البيئة العامة والحفاظ علي المظهر الحضارى اللائق، وتنفيذ توجيهات اللواء  طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالاهتمام  بالنظافة وتوفير بيئة نظيفة ورفع كفاءة الشوارع ونظافتها  والاهتمام بالتشجير والعناية بالحدائق ورفع الاشغالات والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بالشارع المصرى،

رفع الاشغالات حفاظا على المظهر الجمالى

حيث قام  رئيس مركز ومدينة منية النصر _ بمتابعة  أعمال قص وتقليم الأشجار والنخيل، وقص الأفرع عديمة الفائدة والفاسدة ورفع الاشغالات حفاظا على المظهر الجمالى للأشجار والمارة والطريق العام وتسهيل حركة المرور، وذلك بحضور فريق العمل الميداني بادارة الكهرباء والانارة والاشغالات برئاسة المركز.

نعمل يداََ بيد للإرتقاء بمركزنا والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

ووجه  رئيس المركز تعليمات  على ضرورة  استمرار الاهتمام بقص وتقليم الأشجار والحدائق العامة بالمدينة والوحدات وري الحدائق للحفاظ علي الاشجار المثمرة، وأكد رئيس المدينة أنه يسعى جاهداََ على قضاء حوائج المواطنين قدر المستطاع وأننا جميعًا شركاء في الوطن وكلُُ منا عليه دور يجب أن يؤديه وواجبنا أن نعمل يداََ بيد للإرتقاء بمركزنا والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة والقطاعات ولرسم صورة أفضل لبلدنا.

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