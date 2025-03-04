ميليشيا الدعم السريع تستهدف أكبر سدود السودان بطائرات مسيرة، وخبير يكشف حالة سد مروي

استهداف سد مروي، كشف الباحث بالشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن حريق شب في محولات محطة كهرباء سد مروي، أكبر سدود السودان، رصدتها صور الأقمار الصناعية، ما أدى إلى انقطاع مفاجيء للتيار الكهربائي في بعض الأماكن في السودان، وخاصة في مدينة دنقلا.

حريق محولات محطة كهرباء سد مروي



وأكد الباحث هاني إبراهيم أن الحريق الذي شب في محولات محطة كهرباء سد مروي وقع بسبب مسيرات مليشيات الدعم السريع، والتي أحدثت انقطاعا للكهرباء في بعض أماكن بالسودان.

وقال الباحث بالشأن الإفريقي هاني إبراهيم إنه "تم رصد حريق في نطاق محطة الكهرباء فجر اليوم الثلاثاء"، مؤكدًا أن الحريق حدث بفعل مسيرات ميليشيا الدعم السريع.

رصد حريق في سد مروى، فيتو



وعن حالة سد مروي، كشف الباحث بالشأن الإفريقي هاني إبراهيم أن "السد في أمان، لكن الضرر في محولات محطة الكهرباء، وقد يستغرق الإصلاح بعض الوقت. فقد تم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء في دنقلا."

وأوضح هاني إبراهيم أن "الأيام الماضية شهدت محاولات استهداف لمحطات الكهرباء في مروي ولكن تصدت لها الفرقة ١٩ مشاة مروي."

المعارك مستمرة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع



الجدير بالذكر أن المعارك مستمرة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، في الوقت الذي حقق فيه الجيش السوداني تقدم على عدة جبهات في السودان، وأصبحت سيطرة الجيش السوداني على العاصمة السودانية الخرطوم وشيكة، مع تقدم الجيش على عدة جبهات في السودان.

أكدت مصادر عسكرية في السودان بأن طائرات مسيرة تابعة لمليشيا الدعم السريع استهدفت سد مروي، وخاصة محطة الكهرباء التحويلية، ما أسفر عن نشوب حريق في محولات محطة كهرباء سد مروي، كما استهدفت مطار مروي، ومقر الفرقة 19 مشاة التابعة للجيش السوداني.

إنقطاع الكهرباء في بعض أماكن بالسودان، فيتو

وأدى استهداف سد مروي من قبل ميليشا الدعم السريع إلى اشتعال الحرائق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة، وحريق مولدات الكهرباء في المحطة التحويلية، أدى لانقطاع الكهرباء في مدينة مروي والولاية الشمالية.

وفي بيان للفرقة الـ19 مشاة بالجيش السوداني بمدينة مروي، ذكرت أن "قوات الدعم السريع "استهدفت قيادة الفرقة 19مشاة مروي وسد مروي بعدد من المسيرات والمضادات الأرضية تصدت مما أحدث بعض الأضرار."

ميليشا الدعم السريع تستهدف سد مروي

الجدير بالذكر أن استهداف ميليشا الدعم السريع لسد مروي ليست الأولى، ففي 13 يناير 2025، استهدفت المليشيا سد مروي شمال السودان بطائرات مسيرة، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في محطات الكهرباء، وتسبب في إظلام شبه تام في أجزاء واسعة من السودان.

سد مروي أكبر سدود السودان، فيتو



ويذكر أن سد مروي هو سد كهرومائي سوداني، يقع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية بالسودان عند جزيرة مروي، اكتمل بناء السد في 3 مارس 2009، ويبلغ إجمالي طوله 9.2 كيلومتر، ويصل ارتفاعه إلى 67 مترًا، سد مروي يعد أكبر السدود في السودان، حيث يخزن 12 مليار م3، فضلًا عن أنه يقوم بإنتاج حوالي 1250 ميجاوات من الكهرباء



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