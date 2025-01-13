بعد تحرير ود مدني، استهداف سد مروي ومحطات الكهرباء في السودان

تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد سيطرة الأول على مدينة ود مدني الاستراتيجية الهامة وتحريرها وإعلانه التوجه نحو الخرطوم.

الجيش السوداني يحرر ود مدني

و أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع استهدفت عبر المسيرات سد مروي، ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع خسائر.

وقالت قيادة الفرقة 19 مشاة بمروي إنها تصدت إلى عدد من تلك المسيرات في المنطقة.

فيما كشف مصدر سوداني للعربية/الحدث أن حريقًا اندلع في جزء من محطة كهرباء سد مروي، مضيفا أنه تم إيقاف المحطة لحين مراجعة الأضرار.

كما أوضح أن أن المحطة التحويلية هي الناقلة للكهرباء إلى الشبكة القومية التي تغذي عدد من الولايات السودانية بالطاقة الكهربائية على رأسها العاصمة الخرطوم.

الجيش السوداني يعتزم دخول العاصمة

وجاءت تلك التطورات الميدانية، بعدما أكد الجيش أنه يستعد للدخول إلى العاصمة الخرطوم في أية لحظة.

وقال قائد محور سنار اللواء عبدالمنعم، في تصريحات للعربية/الحدث مساء أمس "هزمنا الدعم السريع بولاية الجزيرة، ونطارد بقية القوات الهاربة".

فيما شدد نائب قائد الجيش السوداني وعضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، على أن لا تفاوض بعد اليوم مع قوات الدعم السريع.

الجيش أعلن، السبت الماضي، سيطرته على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، ما يفتح أمامه المجال لتحقيق مكاسب عسكرية عديدة، وذلك بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات الدعم السريع.

وتعزز بهذه الخطوة قبضة الجيش على مدينة استراتيجية تُعتبر حلقة وصل بين مختلف مناطق البلاد.

كما أن تواجده في ود مدني يسهل من مهمته في إحكام قبضته على العاصمة الخرطوم، التي تحاذيها من الجنوب، وطرد قوات الدعم السريع منها، وفق ما أكد مراقبون.

ماذا نعرف عن مروي؟

يذكر أن مروي تقع شمال السودان، وتعد واحدة من أعرق المدن السودانية والإفريقية جنوب الصحراء.

كذلك، يعتبر مطار مروي مطارًا استراتيجيًا مساندًا لمطار الخرطوم المدني في حالات الطوارئ، ويضم قاعدة جوية عسكرية مساندة للمطار العسكري الأول الموجود بالخرطوم، تشمل دفاعات جوية عن شمال ووسط وغرب وشرق السودان.

ويعد سد مروي الذي اكتمل بناؤه الشاهق في مارس 2009، من أبرز معالم المدينة، ويقع في منطقة الحمداب على بعد 350 كلم شمالًا من الخرطوم، و40 كلم من وسط المدينة.

كما تعتبر المدينة أيضا منطقة تمركز بديلة للقوات الجوية. وتضم أكبر مشروعين زراعيين في الولاية الشمالية تم إنشاؤهما منذ عهد الاستعمار الإنجليزي، بالإضافة لوجود سد مروي، أكبر سد كهرومائي في البلاد، في حين يبلغ عدد سكانها نحو 120 ألف نسمة.

كذلك تضم المدينة جبل البركل المقدس الذي يعد موقعًا أثريًا مهمًا في الحضارات النوبية أو الكوشية القديمة، إذ يحتوي على 31 معبدًا، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد الدينية والفولكلور، وظل مركزًا دينيًا مقدسًا لفترات طيلة بحضارات السودان القديمة.

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