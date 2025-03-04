الثلاثاء 04 مارس 2025
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اقتصاد

طريقة حساب الفائدة في حساب ميجا توفير بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن طريقة احتساب العائد في حساب ميجا توفير للعملاء.

واوضح مسئولون بنك القاهرة انه يتم احتساب العائد حسب مايلي:

يتم احتساب العائد على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر طبقا لكل شريحة وفقا للشرائح الآتية:

الشرائح
0 -  49,999 جم(0%)
"50,000 - 999,999جم
شهر 17%/ ربع سنوي 17.5%/سنوي 18%"
"1,000,000 - 9,999,999 جم
شهرى19% /ربع سنوي  19.5%/سنوي 20%"
"10,000,000 - 19,999,999 جم
شهرى22%/ربع سنوي 22.5%/ سنوي 23%"
"من   20,000,000 جم فأكثر
شهري 24% / ربع سنوي 24.5%/ سنوي 27%"

ومن جانب آخر تلقي مسئولو الصفحة الرسمية لبنك القاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤالا حول هل هناك رسوم يسددها العميل حال غلق الحساب الجاري في البنك.

وقال مسئولو بنك القاهرة إنه لا توجد رسوم مقابل غلق الحساب ولكن  لابد من توجه العميل للفرع لاتخاذ اللازم نحو إتمام إجراءات الغلق للحسابات.

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى المفترض وجوده في الحساب الجاري ضمانا للإعفاء من الرسوم الشهرية للعملاء. 

وأوضح بنك القاهرة أن الحد الأدنى للرصيد المتبقي في حساب الجاري لابد ألا يقل عن  1500 جم وتصل عمولة تجاوز أدنى رصيد  75 جنيه شهريا.

مستندات بطاقة ميزة 

يقدم بنك القاهرة خدمات متنوعة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما بدون اسم.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي.

 

مصاريف إصدار البطاقة: 50 جم

وتشمل خصائص البطاقة من بنك القاهرة ما يلي: 

"تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفاء المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدء ًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

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