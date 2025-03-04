الثلاثاء 04 مارس 2025
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رياضة

رسالة عمر جابر للاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي

عمر جابر
عمر جابر

 عقد عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع لاعبي الفريق وطالب جابر من لاعبي الزمالك الفوز على إنبي واستغلال كافة الفرص أمام المنافس لتصحيح مسار الفريق في مسابقة الدوري خاصة بعد التعادل آخر ٣ مباريات للفريق.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها اليوم الثلاثاء.

 

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

ويسعى الزمالك لتصحيح المسار في الدوري الممتاز وتحقيق فوز غائب على حساب إنبي، بعد التعادل في آخر 3 جولات بالمسابقة أمام بتروجت، الأهلي وزد بالترتيب. 

 

تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة إنبي 

ومن المتوقع يبدأ الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد 

في خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود الونش - صلاح مصدق - عمر جابر. 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد. 

في خط الهجوم: أحمد الجفالي - مصطفى شلبي - ناصر منسي. 

ترتيب الزمالك وإنبي 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة،  فيما يحتل إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة. 

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