تعرف على برنامج الزمالك الأخير قبل لقاء إنبي

حدد البرتغالي بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك السابعة والنصف مساء اليوم موعدا للتحرك لملعب مباراة انبي لخوض اللقاء.

كما حدد بيسيرو الرابعة عصرا موعدا لالقاء المحاضرة الفنية على اللاعبين والتي ستتضمن الإعلان عن تشكيل الزمالك لخوض اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

ويسعى الزمالك لتصحيح المسار في الدوري الممتاز وتحقيق فوز غائب على حساب إنبي، بعد التعادل في آخر 3 جولات بالمسابقة أمام بتروجت، الأهلي وزد بالترتيب.

تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة إنبي

ومن المتوقع يبدأ الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود الونش - صلاح مصدق - عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد الجفالي - مصطفى شلبي - ناصر منسي.

ترتيب الزمالك وإنبي

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.