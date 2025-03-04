الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم كارافان بسيارة نقل بواحة الخارجة بالوادي الجديد

اسعاف، ڤيتو
اسعاف، ڤيتو

أصيب 4 أشخاص بينهم مصاب بحروق في حادث تصادم، بنطاق مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الخارجة التخصصي. 


وتبين تصادم سيارة كارافان مجهزة بمطبخ متنقل مع سيارة نقل بمنطقة الكيلو 5 بطريق “الخارجة – الداخلة” بنطاق مركز الخارجة أسفر عن إصابة كل من ”جمال صغير مرتضى، 32 عامًا، مقيم محافظة أسوان، بحروق بالقدم اليمنى واليسرى والساعد اليد اليسرى بسبب وجود مياه مغلية داخل مطبخ السيارة الكارافان، عمرو محمد حسين، 32 عامًا، مقيم محافظة الإسماعيلية، صالح محمد حمزة، 40 عامًا، مقيم محافظة الأقصر، محمد علي حسن 48 عامًا مقيم محافظة الأقصر.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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