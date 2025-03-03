الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يقصف زورق قبالة سواحل خان يونس

قصف زورق
قصف زورق

 أعلن جيش  الاحتلال الإسرائيلي قصف زورق قبالة سواحل خان يونس في قطاع غزة.

وكانت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي أفادت نقلا عن مسعف قبل وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن شخصا قتل في عملية الطعن بحيفا.

 

6 مصابين في عملية طعن في حيفا

 وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن 6 مصابين سقطوا في عملية طعن بموقف حافلات قرب مجمع تجاري بحيفا.

ويوم الخميس الماضي وقعت حادثة دهس في حيفا، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 13 شخصًا أصيبوا بجروح في شمال إسرائيل بعدما دهستهم سيارة يقودها فلسطيني، مشيرة إلى أنها تشتبه في "هجوم إرهابي".

وقالت الشرطة في بيان “هناك شكوك بأنه هجوم إرهابي. تمكنت قوات الشرطة من اعتراض مركبة مشبوهة وألقت القبض على المشتبه به الذي من الممكن أن يكون مسؤولًا عن عملية الدهس التي وقعت عند تقاطع كركور جنوب حيفا”.

 

وأضافت أن 13 شخصًا، بينهم أحد عناصرها، أصيبوا بجروح، اثنين منهم في حال "حرجة".

وأوضحت الشرطة في بيانها أن المشتبه فيه "فلسطيني يبلغ من العمر 53 عامًا من منطقة جنين، كان في إسرائيل بشكل غير قانوني ومتزوج إسرائيلية".

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