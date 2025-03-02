الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

المكتب الإعلامي بغزة: 115 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  قتل 115 فلسطينيا وأصاب 490 في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقال المكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيانه: إن الاحتلال ارتكب أكثر من 400 خرق منذ بدء وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر باستهداف فلسطينيين بغزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب  5 آخرين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ونفذت مسيرة إسرائيلية قصفا شمالي  قطاع غزة، صباح اليوم الأحد.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن الهجوم استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة البورة شرقي بلدة بيت حانون.

وانتهت أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط حالة من الغموض تكتنف استئناف الاتفاق، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى بينما تطالب حركة حماس ببدء المرحلة الثانية مباشرة.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت مبكر من اليوم الأحد: إن إسرائيل وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، خلال شهر رمضان.

لكن حماس سرعان ما ردت على بيان مكتب نتنياهو بالرفض.

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غزة جيش الاحتلال ضحايا العدوان الإسرائيلي وقف اطلاق النار

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