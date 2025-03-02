بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمرت جيش الاحتلال بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

وفي السياق ذاته قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءا من صباح اليوم.

نتنياهو يأمر بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف نتنياهو: "القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة ولرفض حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات".

وتابع: “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى”.

قرار إسرائيلي بإيقاف شحنات المساعدات إلى غزة

ومن جانبها قالت القناة 14 الإسرائيلية: “إن قرارا بإيقاف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة اتخذ خلال مباحثات عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية”.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية: “إن إسرائيل أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار”.

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