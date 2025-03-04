مسلسل جودر 2 الحلقة 3، جودر يصبح عبدا وعاكف يغدر بعبد الأحد

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جودر 2 حول ركوب جودر سفينة معزولين وينتقل معهم إلى مملكة ملكها هو “مراد مكرم” ويحرص ضرغام على مساعدة جودر وتعليمه القتال حتى يظل على قيد الحياة في هذه المملكة التي تحول العبيد إلى محاربين لتسلية الملك.

وشهدت الحلقة اكتشاف عبد الأحد اختفاء جودر ويستمع إلى حديث عاكف ولم يقتنع به، ويراقب عبد الأحد ابنته جوهرة التي تذهب إلى عاكف ويستمع إلى حديثهما بأنهما خططا للتخلص من جودر، فيقرر عبد الأحد حبس ابنته، وحينما يعود ليتفقد شقيقه مع عاكف ليجد شقيقه ملقى على الأرض ويحاول إيقاظه بينما يتمكن عاكف من فك وثاقه وحرق معمل عبد الأحد.

مسلسل جودر الحلقة الثانية

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جودر 2 تآمر سياف القصر (أحمد فتحي) مع عشيقة الملك شهريار (سامية طرابلسي) ضد شهرزاد ( ياسمين رئيس) ليتخلصوا منها بسبب انشغال شهريار (ياسر جلال) بها طوال الوقت، وقد هزمت شهرزاد الملك شهريار في لعب الشطرنج، وبدأت تحكي له قصة جودر.

وشهدت الحلقة عودة داهش وإخباره جودر وعبد الأحد أنه تفاجأ بهجوم من الجن الأزرق، وخلال الحلقة يقرر شنيع الذهاب بنفسه إلى قصر عبد الأحد لاختطاف جودر بمساعدة خادمة جوهرة، وبمجرد وصوله يظهر عبد الأحد وشقيقه برفقة جودر ويواجهون المجرمون بجرمهم.

ويتشاجر جودر مع جوهرة لإصرار الأخيرة الزواج منه بالرغم من أن جودر أخبرها أكثر من مرة أنه متزوج وتدخل جوهرة في نوبة حزن ويتحدث معها عاكف ويخبرها أنه قادر على التخلص من جودر إذا أرادت ووافقت هي.

ويدعو عاكف جودر للخروج في جولة في سوق للتعرف على أجواء السوق المغربي وهناك يترك عاكف جودر وحيدا ثم يظهر نخاس ويتفقد جودر وحينما يعترض الأخير يظهر أكثر من شخص ويضربه أحدهم على رأسه فيفقد الوعي ويأخذونه بعيدا وسط مراقبة عاكف.

قصة مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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