الدوري المصري، محمود الجزار يحصد جائزة رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية اختيار محمود الجزار لاعب فريق البنك الأهلي رجل مباراة فريقه وحرس الحدود.



مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا صعبًا أمام حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم ياو أنور بالهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 51، ثم تعادل عبد الرحمن جودة لحرس الحدود في الدقيقة 72، ثم سجل محمود الجزار هدف التقدم لفريقه البنك الأهلي في الدقيقة 77.

وخاض طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، مباراة مواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فريق حرس الحدود، فيتو

تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، ياو أنور.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطي، محمد عبد الغني، بوبكر كيتا، أحمد ربيع، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق، محمد بسيونى، أحمد سعيد، جريندو.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بعد ضمانه التأهل لمجموعة التتويج فيما يتنافس حرس الحدود علي حجز مقعده في منطقة المنافسة علي اللقب.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد الدغميمي - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - مؤمن عوض.

خط الوسط: فوزي الحناوي - كاريديولا - إيزي إيميكا - محمد مجلي.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 39 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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