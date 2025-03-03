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رياضة

احمد ياسر ريان يقود هجوم البنك الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى المصري

احمد ياسر ريان، فيتو
احمد ياسر ريان، فيتو

الدوري المصري، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى 


وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى 
احمد صبحى 
خط الدفاع 
محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو 
خط الوسط 
محمد فتحي، سعيدو سيمبورى، احمد مدبولى، ياو انور 
خط الهجوم 
أسامة فيصل، احمد ياسر ريان 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، بوبكر كيتا، احمد ربيع، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد حرس الحدود

وتنطلق صافرة مباراة البنك الأهلي أمام حرس الحدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي أمام حرس الحدود

ومن المقرر أن تنقل مباراة البنك الأهلي أمام حرس الحدود عبر شاشة قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بعد ضمانه التأهل لمجموعة التتويج فيما يتنافس حرس الحدود على حجز مقعده في مجموعة التتويج علي اللقب.

حكام مباراة البنك الأهلي ضد حرس الحدود 

 

ويتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17 

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- الزمالك 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي 27 نقطة

5- البنك الأهلي 26 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- حرس الحدود 22 نقطة

8- فاركو 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- غزل المحلة 17 نقطة

14- سموحة 17 نقطة

15- الجونة 16 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

وتنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين  بلقاءات: المصري ضد مودرن، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

وتقام غدا الثلاثاء، مواجهات بين الاتحاد وسموحة، وإنبي ضد الزمالك، وزد أمام الإسماعيلي، ثم يسدل الستار على الجولة، الأربعاء المقبل، بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبتروجت مع غزل المحلة، كما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري 

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

 فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

 إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

 زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

 بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

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