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رياضة

يسري عرفان مديرًا إداريًا لفريق حرس الحدود

كابتن يسري عرفان،
كابتن يسري عرفان، فيتو

 قرر مسئولو نادي حرس الحدود تعيين كابتن يسري عرفان مديرا إداريا للفريق في إطار اكتمال المنظومة الخاصة بالفريق خلال الموسم الحالي.

يذكر أن عرفان كان المدير الإداري السابق لفريق طلائع الجيش خلال فترة طويلة جدا تقترب من ال20 عاما. 

 

الأهلي وحرس الحدود

 وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الأهلي بأقدام أشرف بن شرقي في الوقت بدل الضائع، ليقتنص اللاعب المغربي 3 نقاط غالية للفريق الأحمر. 

 

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

 وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في الصدارة مؤقتا، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن، ليتساوى مع بيراميدز في عدد النقاط إلا أن الأخير ما زال له مباراة.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فريق حرس الحدود  في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 6 هزائم.

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الأهلي وحرس الحدود نادي حرس الحدود يسري عرفان طلائع الجيش

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