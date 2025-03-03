إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بنفق الحدادين بطوخ

أصيب 4اشخاص، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي بنفق الحدادين طوخ بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حادث تصادم بنفق الحدادين طوخ بالقليوبية

فيما انتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لساعات.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم بنفق الحدادين طوخ بطريق "القاهرة - الإسكندرية

انتقلت اجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص جاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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