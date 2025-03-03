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رياضة

الدوري المصري، البنك الأهلي يحقق فوزا صعبا على حرس الحدود بهدفين لهدف

فريق البنك الأهلي،
فريق البنك الأهلي، فيتو

الدوري المصري، حقق فريق البنك الأهلي فوزا صعبا أمام حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 

تقدم ياو أنور بالهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 51، ثم تعادل عبد الرحمن جودة لحرس الحدود في الدقيقة 72، ثم سجل محمود الجزار هدف التقدم لفريقه البنك الأهلي في الدقيقة 77 

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فريق حرس الحدود، فيتو
فريق حرس الحدود، فيتو

تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، ياو أنور

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطي، محمد عبد الغني، بوبكر كيتا، أحمد ربيع، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق، محمد بسيونى، أحمد سعيد، جريندو.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بعد ضمانه التأهل لمجموعة التتويج فيما يتنافس حرس الحدود علي حجز مقعده في منطقة المنافسة علي اللقب.

تشكيل حرس الحدود لمواجهة البنك الأهلي

 جاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: محمد الدغميمي - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - مؤمن عوض 

خط الوسط: فوزي الحناوي - كاريديولا - إيزي إيميكا - محمد مجلي

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 39 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 22 نقطة

 

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