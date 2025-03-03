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رياضة

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش وموقف أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

 استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تشكيل القلعة الحمراء لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن بطولة الدوري الممتاز

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة واشرف داري وكريم الدبيس 

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأحمد رضا 

الهجوم: إمام عاشور وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة  

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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