الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

9 مارس، محاكمة ناقد فني بتهمة إزعاج هاني شاكر

الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر

أمرت نيابة الشئون الاقتصادية بإحالة أحد النقاد الفنيين بتهمة إزعاج الفنان هاني شاكر في مقال كتبه واتهم المطرب بإهانة الفن المصري للمحاكمة وحددت 9 مارس الجاري لنظر أولى الجلسات.

وجاء في البلاغ المقدم من المطرب هاني شاكر أنه يتهم ط. أ لأنه بتاريخ 8 يناير 2022 كتب الأخير مقالا بإحدى الجرائد هاجمه فيه باعتباره نقيب المهن الموسيقية.


وأضاف البلاغ أن كاتب المقال قال فيه إن الفنان هاني شاكر بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربي المهرجانات والتي طلب فيها تغيير مطربي المهرجانات لأسمائهم حيث قرر المشكو في حقه أن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية، مشيرا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري.

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نيابة الشئون الاقتصادية الفنان هاني شاكر هاني شاكر

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