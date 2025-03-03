72 ساعة ممطرة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال الصعيد وسيناء.. أمطار على الإسكندرية ومطروح تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى

تقلبات جوية تشهدها البلاد الـ 72ساعة المقبلة،حيث تشهد بعض المناطق سقوط لأمطار متوسطة الشدة فضلا عن انخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة، غدا الثلاثاء، على مناطق من محافظة مطروح تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة غدا الثلاثاء.

حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية الاريعاء المقبل وتستمر حتى الخميس المقبل على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء ، حيث يستمر الارتفاع التدريجى بدرجات الحرارة ليسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو على الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 22

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى: 24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يوم الجمعة المقبلة.

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