الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد وتحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة نهارا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الاثنين، حيث يستمر الارتفاع التدريجى بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًّا

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ثاني أيام رمضان

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا : 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:13

 

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