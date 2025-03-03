إحالة أوراق المتهم بقتل شاب بالصف لفضيلة المفتي

قررت محكمة الجيزة إحالة المتهم الأول بقتل شخص في منطقة الصف بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الدور الثالث من شهر مايو للنطق بالحكم.

ترأس هيئة الدائرة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب، وسكرتارية خالد شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن المتهمين الأول والثاني، في 8 يناير 2024، قتلا المجني عليه "سعد س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات ثأرية بينهما، وأعدا لذلك سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر حية، وما أن ظفرا به، حيث أيقنا سلفًا تواجده، حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه، محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد ع."، و"حسام م."، ووالدتهما "ن. ج."، وآخر "طارق س."، تهمة الشروع في قتل المجني عليه "صبحي ع." عمدًا، بأن أطلق الأول صوبه عيارًا ناريًا محدثًا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين بذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة أن المتهمين من الأول حتى الرابع حازوا سلاحًا ناريًا بماسورة مششخنة "طبنجة" بدون ترخيص، بأن أحرز الأول، وحاز الثاني حتى الرابع بواسطته ذخائر حية (طلقات نارية عيار 9 ملم) للسلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا لهم إحرازها أو حيازتها.

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