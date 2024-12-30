جسدتها فريدة سيف النصر بامتياز، سر تعلق الجمهور بشخصية سترة العترة في مسلسل العتاولة

عادت الفنانة فريدة سيف النصر لتتصدر التريند من جديد، بعد تداول أخبار عن كشفها سر استبعادها من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة.

وهذا المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وجعل شخصية "سترة العترة" التي جسدتها فريدة من أبرز الشخصيات في المسلسل وفي الموسم بأكمله.

وهناك أنباء تم تداولها عن أن فريدة كشفت في بث مباشر لها على تطبيق تيك توك أن المؤلف قال في إحدى الندوات أن فريدة “جابت سقف الدور”.

لماذا تعلق الجمهور بشخصية سترة العترة؟

وحينما اختفت سترة العترة من نهاية الجزء الأول من المسلسل دون توضيح حقيقة مصيرها، وبعدما تم الإعلان عن أن تلك الشخصية التي جسدتها الفنانة فريدة سيف النصر ستختفي في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، ازدادت تساؤلات الجمهور عن السر الذي يكمن وراء هذه التغييرات غير المتوقعة، خاصة أن الشخصية حققت نجاحًا كبيرًا ووقع الجمهور في حبها رغم أنها في الأساس شخصية "شريرة".

ويرجع سر تعلق الجمهور بشخصية سترة العترة إلى البُعد الإنساني الكبير الذي أضافته فريدة سيف النصر لهذه الشخصية التي كانت مليئة بالمتناقضات، هذا البُعد جعل "سترة" شخصية قريبة من الواقع، مما جعل الجمهور يشعر بالارتباط بها.

فالملامح الإنسانية لشخصية سترة جعلتها تتسلل إلى الجمهور وقلوبهم، فهي لم تكن مجرد شخصية درامية، بل شخصية من "دم ولحم"، ولقد جعلت هذه التوليفة من الإحساس، والأداء المتميز، "سترة العترة" شخصية لا تُنسى في ذاكرة المشاهدين بالإضافة إلى الأداء المتميز الذي قدمته فريدة سيف النصر في تجسيد الشخصية، فقد استطاعت الفنانة أن تنقل مشاعر "سترة" من الحب والكره والألم والحزن بشكل مميز وبأسلوب فريد وخاص، مما جعل المشاهدين يصدقونها ويتفاعلون معها، كما ساهمت ملابسها وماكياجها ومظهرها بصفة عامة في زيادة هذه المصداقية.

صناع مسلسل العتاولة 2 يواصلون تصويره

ويواصل صناع مسلسل العتاولة الجزء الثاني تصوير عدد من مشاهد العمل داخل مدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من أسبوع، وتجمع المشاهد التي يتم تصويرها كل من الفنانة فيفي عبده والفنان أحمد السقا.

وتشهد كواليس العمل إقامة حفل زفاف شعبي للفنان طارق لطفي أحد أبطال العمل والفنانة ثراء جبيل، التي تلعب دور زوجته في الجزء الثاني من العمل.

وكان مخرج العمل أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، حيث استغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الإتحاد السكندري.

مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر أن يعرض مسلسل العتاولة في شهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرًا في رمضان الماضي.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، زينب العبد، ثراء جبيل، وآخرين، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

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