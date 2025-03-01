موعد صرف الزيادة الجديدة لـ منحة العمالة غير المنتظمة

بعد الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا يزداد البحث حول، موعد صرف الزيادة الجديدة في منحة العمالة غير المنتظمة.

موعد صرف الزيادة الجديدة في منحة العمالة غير المنتظمة

وحول موعد صرف الزيادة الجديدة في منحة العمالة غير المنتظمة، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية في عام 2025 والتي تُصرف خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء للإعلان عن بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتنوعة التي تخاطب الفئات الأولى بالرعاية.



موعد صرف الزيادة الجديدة في منحة العمالة غير المنتظمة

وبشأن موعد صرف الزيادة الجديدة في منحة العمالة غير المنتظمة، أوضح وزير المالية أن الحزمة الإجتماعية التى تطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، تتضمن العمالة غير المنتظمة، والتي تعد من الفئات المستهدفة، وأنه تتم اتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.

من جانب آخر أكد وزير المالية أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.

موعد صرف الزيادة الجديدة في منحة العمالة غير المنتظمة،فيتو

تقسيم الحزمة الاجتماعية

وتنقسم الحزمة الاجتماعية إلى شقين حيث كشف وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:



1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.

2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

الأسر المستحقة عبر بطاقات التموين

فيما يخص الشق الأول الذي يبدأ تطبيقه من شهر رمضان وحتى يونيو، أشار الوزير إلى تخصيص دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، حيث سيتم:



-منح 125 جنيها للبطاقة التي تضم فردا واحدا.



ـ250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع تكرار الدعم في عيد الفطر المبارك.

زيادات جديدة في معاش تكافل وكرامة

أوضح وزير المالية أن برنامج “تكافل وكرامة” يشمل 5.2 مليون مستفيد، وستتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، لتكون هذه الزيادة دائمة.



دعم القطاع الصحي



تتضمن الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة وتسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين للدعم الصحي.

زيادة منح العمالة غير المنتظمة



وزير المالية أعلن أيضا إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.

دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل

وأكد وزير المالية أن الحكومة تدعم الفلاحين عبر:



-زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.

-تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.

-تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين

موعد زيادات الأجور والمعاشات



مع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات

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