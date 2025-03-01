السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

مطلوب مدرسون والراتب 49 ألف جنيه، فرص عمل في دولة خليجية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم السبت، عن توفير 24 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس، في عدد من  التخصصات، وذلك للعمل بإحدى الدول الخليجية، برواتب شهرية تعادل 49 ألف جنيه مصري.

خطوات ومواعيد التقديم 

وقال إن التقديم على تلك الفرص يبدأ من يوم غد الأحد، الموافق 2-3-2025، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5-3-2025، وذلك بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: labour@labour.gov.e

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل، لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الإدارة سوف تستقبل رسائل المتقدمين في الموعد المحدد، والتواصل معهم لتحديد مواعيد الاختبارات. 

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

الشروط والمميزات المطلوبة 

وأوضحت أن الشروط والمميزات مرفقة بالاعلان، وأن التخصصات المطلوبة في مجالات اللغة العربية،والانجليزية،والرياضيات، والعلوم الإدارية، والتربية الإسلامية، والتاريخ، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والحاسوب، والاجتماعيات، والجيولوجيا.

 

وقالت إن السن لابد وأن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمي، بكالوريوس،أو ما يعادله، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات. 

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