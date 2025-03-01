السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير العمل: استمرار تنظيم اختبارات المرشحين للعمل بالخارج

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

 أعلن وزير العمل محمد جبران، في تصريحات اليوم السبت، عن استمرار "الوزارة"، فى إجراء اختبارات للكوادر المصرية المرشحة للعمل بالخارج، والتي تقدمت على فرص العمل المتوفرة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل،حيث شهدت "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التابعة للوزارة اختبارات جديدة لمرشحين للعمل في إحدى الدول الخليجية على تخصصات: محاسبين، وأمناء مخازن،و مدخلي بيانات، ومهندسين، وذلك بحضور وفد من تلك الدولة للمشاركة، ومتابعة تلك "الاختبارات".

 

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل إن الهدف من تنظيم تلك الاختبارات في " وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، توعية الكوادر المصرية بحقوقهم وواجباتهم أثناء العمل، وطرق التواصل مع الوزارة،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج في حالة وجود مشكلات قد تواجههم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران.

 

وأوضحت أنه بعد التقديم على فرص العمل التي تعلن عنها "الوزارة"، يتم التواصل مع المرشحين،وتحديد مواعيد الاختبارات العملية والنظرية، لضمان تصدير كوادر مصرية ماهرة ومدربة،للحفاظ على استدامتها،وحقوقها، توعيتها بواجباتها...وأكدت على أن عملية التقديم مجانية،ولا يوجد وسطاء..

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