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رياضة

أبرزها المصري ضد مودرن سبورت، حكام مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباريات اليوم الإثنين في افتتاح مواجهات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز .. وجاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي ضد حرس الحدود

المصري البورسعيدي ضد مودرن سبورت

فاركو ضد الجونة

المصري يعسكر في السويس

دخل فريق المصري البورسعيدي، أمس الأحد، معسكره المغلق في السويس استعدادا لمواجهة مودرن سبورت.

وخاض المصري مرانه الختامي بالقاهرة قبل السفر إلى السويس لمواجهته المهمة اليوم.

موعد مباراة المصري ومودرن سبورت

الدوري المصري، تنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين  بلقاءات المصري ضد مودرن، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

ويلتقي المصري ومودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الإثنين باستاد السويس ضمن لقاءات الجولة الـ17 والاخيرة بالمرحلة الأولي ببطولة الدوري الممتاز.

وضمن فريق المصري تواجده بمجموعة التتويج بلقب الدوري قبل الجولة الاخيرة بعد فوزه الأخير على نظيره سموحة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز في أول ظهور لأنيس بوجلبان المدير الفني الجديد

وحسمت 6 أندية تواجدها في مجموعة التتويج علي لقب الدوري المصري الموسم الجاري، وهم بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بعد انتهاء الجولة الـ 16 وقبل الأخيرة للدوري.

 

كما ضمنت 6 أندية، المشاركة في مجموعة الهبوط، وهم غزل المحلة وسموحة والجونة، والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بمواجهات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري.

وتتنافس 6 أندية علي حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري وهم حرس الحدود “22 نقطة ”و فاركو “22 نقطة” وطلائع الجيش “21 نقطة” وزد إف سي “20 نقطة” وبتروجيت “19 نقطة” والاتحاد السكندري “18 نقطة”. 

 

ويقام الدور الثاني لبطولة الدوري المصري بنظام المجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 أندية، الأولى لتحديد هوية البطل والفرق المتأهلة للمشاركات القارية، والثانية لتحديد هوية الفريقين اللذين سيهبطان لدوري القسم الثاني.

وتشارك الأندية في الدور الثاني للدوري المصري، بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول. 

ويتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

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الدوري المصري لجنة الحكام باتحاد الكرة البنك الاهلي حرس الحدود المصري البورسعيدي مودرن سبورت الجونة

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