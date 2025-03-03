الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

ضبط سيدة بصحبتها طفلين لاستغلالهما في أعمال التسول بطريق السويس

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأطفال "بائعي المناديل" باستجداء قائدي السيارات بالقاهرة مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر وضبط المتهمة باستغلالهم.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية،  تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التضرر من بعض الأطفال"بائعي المناديل"  لقيامهم بمحاولة استيقاف قائدي السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
 

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وبالفحص تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) باستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) في بيع عبوات المناديل واستجداء المارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة.

وباستدعاء والد الطفلين ومناقشته أقر بقيامه بترك نجليه للمتهمة لاستغلالهما في أعمال استجداء المارة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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