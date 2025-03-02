الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

ضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 1474 حكما قضائيا خلال حملة أمنية فى أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ48 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (كميات من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مخدر الشابو) بحوزة 5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

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كما ضبط 3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" عبارة عن “ 2 بندقية خرطوش - فرد محلى وطلقات”، وتنفيذ 1474 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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