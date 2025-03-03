الإثنين 03 مارس 2025
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وكيل التعليم بدمياط يشارك في اجتماع مجلس كلية التربية

مشاركة وكيل وزارة
مشاركة وكيل وزارة التعليم في اجتماع مجلس الكلية

شهدت كلية التربية بجامعة دمياط اليوم اجتماعًا هامًا لمجلس الكلية في جلسته الاعتيادية، وذلك بحضور الأستاذ ياســر عمـــاره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حيث شارك في مناقشة جدول أعمال المجلس الذي تضمن العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية في الكلية.

 

اماني عوض تترأس الاجتماع وحضور القيادات الأكاديمية

ترأس الاجتماع الأستاذة الدكتورة أماني عوض عميدة كلية التربية، وبحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد جمعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور ربيع عبد العظيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الكلية من الأساتذة والباحثين.

 

مناقشة قضايا التعليم والبحث العلمي

 

 

وقد تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، والتي من بينها:
* مستجدات العملية التعليمية في الكلية.
* تطوير الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية.
* مناقشة مقترحات البحث العلمي المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
* بحث سبل التعاون بين الكلية ووزارة التربية والتعليم بدمياط.
* مناقشة بعض الموضوعات الإدارية المتعلقة بالكلية.

مشاركة وكيل وزارة التعليم في اجتماع مجلس الكلية
مشاركة وكيل وزارة التعليم في اجتماع مجلس الكلية

إشادة بدور الكلية في إعداد الكوادر التعليمية

 

وقد أشاد الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بالدور الهام الذي تقوم به كلية التربية في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والكلية لتحقيق أهداف التنمية التعليمية في محافظة دمياط.

 

التأكيد على تطوير البيئة الأكاديمية

 

من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة أماني عوض عميدة الكلية على حرص الكلية على تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة للطلاب والباحثين.

 

 

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