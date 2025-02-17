على خطى مبابي، فينيسيوس جونيور يشتري ناديا عريقا في البرتغال

تمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، بالاشتراك مع مستثمرين آخرين، من الاستحواذ على نادي إف سي ألفيركا، أحد أندية الدرجة الثانية في البرتغال، والذي ينافس على الصعود إلى الدوري البرتغالي الممتاز.

فينيسيوس يشتري نادي في البرتغال

فينيسيوس يسير على خطى زميله كيليان مبابي، الذي استثمر في نادي كان الفرنسي، حيث دخل النجم البرازيلي في مجال ملكية الأندية إلى جانب مجموعة من المستثمرين البرازيليين والبرتغاليين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن المالك السابق للنادي ريكاردو فيسينتين قرر الانسحاب وباع حصته، التي تتراوح بين 70% و80% من أسهم النادي، إلى فينيسيوس وشركائه.

وجاء في بيان النادي: "يُعلن نادي إف سي ألفيركا – فوتبول، إس إيه دي، أن المهندس ريكاردو فيسينتين باع حصته في الشركة إلى مجموعة من المستثمرين الإسبان والبرازيليين".

ويتولى ماثيوس أورنيلاس، الرئيس التنفيذي الحالي، إدارة شؤون النادي حتى نهاية الموسم، ومن المتوقع الإعلان عن هوية باقي الملاك الجدد الذين يرافقون فينيسيوس في هذه المغامرة قريبًا.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة أو المبالغ التي تم دفعها.

موقف نادي ألفيركا البرتغالي وتاريخه

يحتل ألفيركا، الواقع في ضواحي لشبونة، المركز الثاني في الدرجة الثانية البرتغالية بفارق نقطتين فقط عن المتصدر تونديلا، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز.

وسبق للنادي أن لعب خمسة مواسم في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، وهو عدد المواسم نفسه التي قضاها حتى الآن في الدرجة الثانية.

يتميز ألفيركا بعلاقته القوية مع كرة القدم البرازيلية، حيث يضم في صفوفه 15 لاعبًا برازيليًا، ويقوده المدرب البرتغالي فاسكو بوتيلو دا كوستا.

تأسس إف سي ألفيركا عام 1939، ولعب عدة مواسم في دوري النخبة البرتغالي، وكان من بين مدربيه المخضرم جيسوالدو فيرير، لكن النادي تعرض لأزمة مالية حادة عام 2005 أدت إلى إفلاسه، إلا أنه نجح في العودة عام 2021، وهو الآن على بعد خطوة واحدة من العودة إلى القمة.

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