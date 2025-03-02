الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ريال سوسيداد بثنائية في الشوط الأول

برشلونة
برشلونة

برشلونة ضد ريال سوسيداد، تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب “مونتجويك” ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

جاءت ثنائية برشلونة عن طريق جيرارد مارتن في الدقيقة 25 وكاسادو في الدقيقة 29.

جدير بالذكر أن أرتيز إيلوستوندو لاعب ريال سوسيداد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 16.

تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد 

وبدأ برشلونة المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن

في خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - داني أولمو

في خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎PRESENTEDE BY FOOTBALL 25 SZCZĘSNY =CUBARSÍ R. ARAUJO PEDRI LEWANDOWSKI RAPHINHA M. CASADÓ 19 LAMINE YAMAL 20 OLMO KOUNDE 35 GERARD MARTÍN IIr AMBH BALDE, MART GAVI, FERRAN JNAKIPEN PABLO TORRE, FERMIN,PAL FERMT.LULONOLCAEMA PALI VICTOR,.DE JONG, ERIC, KOCHEN, H. FORT. ENTRENADORHANSIFLICK RENADOR IANSIFUICK t0 AL NEACIÓ JORNADA JORNADA26,LALIGA 26, LALIGA 2MAR,4:15PMCET 2 MAR, 4:15 M CET‎‏'‏‏

موقف برشلونة وريال سوسيداد


ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد الذي فشل في الفوز على ريال بيتيس مساء السبت وتعرض للهزيمة 2-1.

وجاء تراجع برشلونة للمركز الثاني بعد فوز أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في مباريات الجولة مساء السبت.

فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

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