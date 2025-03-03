الإثنين 03 مارس 2025
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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يفتقد جهود هذا الثنائي أمام الريال

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية عن غياب كلا من كوكي ريسوركسيون، وسيزار أزبيليكويتا لاعبا أتلتيكو مدريد عن مواجهة ريال مدريد غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو.

 

وستكون هذه رابع مباراة على التوالي يغب عنها كوكي بسبب إصابته العضلية، وبالنسبة لأزبيليكويتا فسيكون هذا ثالث لقاء على التوالي.


وغاب اللاعبان عن مران الفريق الصباحي الجماعي اليوم لفريق أتلتيكو مدريد في مدينة النادي الرياضية.

وتدرب بقية اللاعبين على أرض الملعب، لكن بأحمال بدنية مختلفة، أخف على اللاعبين الأساسيين في مواجهة أثلتيك، وكثيفة للبقية.

 

جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أستون فيلا
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

 

أيندهوفن ضد آرسنال
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند ضد ليل
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

فينورد ضد إنتر ميلان
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

 

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان ضد ليفربول
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بنفيكا ضد برشلونة
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

 

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

 

 

 

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دوري الابطال أتلتيكو مدريد ريال مدريد

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