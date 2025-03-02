عودة أبو تريكة للأهلي بإعلان الاستاد يتصدر التريند، النشطاء: شكله هيعيد معانا

إعلان الأهلي الترويجي عن الاستاد الجديد، والذي ظهر فيه كابتن محمد أبو تريكة، اللاعب السابق للأهلي والمنتخب، يتصدر التريند، خاصة بعد ظهوره مع عدد من لاعبي الأهلي القدامى في الإعلان ومنهم (محمد أبو تريكة وعماد متعب ووليد سليمان وجلبيرتو ومصطفى عبده وعلي معلول وسيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين ومحمد شوقي ووائل جمعة).

ودشن النشطاء هاشتاجا لأبو تريكة، بسبب ظهور أبو تريكة على رأس القائمة في إعلان الأهلي، والذي سبب ارتياحًا بين جماهير الأهلي، كما ظهر محمد أبو تريكة في نهاية الفيديو قائلًا: "عاشق للكيان.. اسمك محفور على جدران استاد الأهلي، عاشت الأسامي".

إعلان الأهلي الجديد، فيتو

وفسر العديد من النشطاء وجمهور الأهلي ذلك باحتمال قرب انتهاء أزمة أبو تريكة، مع أملهم بقرب عودة أبو تريكة لمصر.

وعلق البلوجر الأهلاوي عزت الصادوي فقال: "من أحبه ربه حبب فيه عبده هذا هو أبو تريكه الجميع سعيد بمجرد ظهوره في إعلان لاستاد الأهلي الجديد".

وقالت دكتورة هدير الجبالي: "أفضل إعلان ٢٠٢٥ علي الإطلاق نجوم الأهلي وأساطيره وملك قلوبنا الأوحد وذكرياتنا معاه.. حنين مش طبيعي ورجه في القلب.. أبو تريكة شكرًا القلعة الحمراء... عاشت الأسامي يا أهلي وتحية لكل الشهداء".

ظهور أبو تريكة في إعلان استاد الأهلى

وقال أحد النشطاء: “النهاية كمان مع أبو تريكة لا بجد فكرة ممتازة جدًا ويمكن ده أفضل إعلان أو أفضل فيديو ممكن تشوفه عمومًا لتسويق فكرة إستاد الأهلي.. وجود أبو تريكة أسعد قلوبنا كلنا بجد الأهلي عارف قيمة المخلصين.. شكرًا لكل حد تعب في الإعلان ده”.

أبو تريكة يظهر في إعلان الأهلي الجديد، فيتو

وعلق أحد المشجعين من جماهير الأهلي، فقال: "تعرف يعني ايه أن أبو تريكة يكون هو الأساس في إعلان الأهلي والقلعة الحمراء عن كتاب اسمك على جدران إستاد الأهلي. بداية الاعلان أبو تريكة مع والدة محمد عبد الوهاب الله يرحمه ثم أهم نجوم الأهلي علي مدار تاريخه ثم أسامي شهداء الأهلي وهي بتتحط علي جدران الاستاد وعلي معلول وجيلبرتو وغيرهم".

إعلان استاد الأهلي وظهور أبو تريكة، فيتو

أما البلوجر هالة ياسر فقالت: "فكرة ظهور أبو تريكة في إعلان القلعة الحمراء لاستاد الأهلي وأن يكون أبو تريكة واجهة الإعلان وصاحب المشهد الافتتاحي.. نتمنى تكون بداية لرجوع تريكة لأهله وناسه وبلده اللي ياما خدمها ويفرح شعبها من تاني".

أبو تريكة هيعيد في مصر السنة دي

وقال البلوجر فارس عوض: "الإعلان الأعظم في التاريخ ظهور الغالي كابتن محمد أبو تريكة في إعلان استاد الأهلي إن شاء الله ترجع مصر وتنور بيتك النادي الأهلي يا تريكة.. ظهور كابتن محمد أبو تريكة على قنوات التليفزيون المصري على ما أعتقد مكنش حد يتوقع ظهور أبو تريكة في تليفزيون مصري خطوة حلوة جدًا وإن شاء الله ترجع مصر يا اسطورة".

أبو تريكة يعود للأهلي، فيتو



أما أحد مشجعى الأهلي مصطفى القناوي، فقال: "تقريبًا كدا أبو تريكة هيعيد معانا في مصر السنة دي ان شاء الله".

وعلق أحد مشجعي الأهلي قائلًا: "بجد من أجمل الحاجات اللي في الإعلان ظهور أبو تريكة بس جماعة الإخوان مش هينامو هيطلعوا يقولو إنه باع القضية".

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