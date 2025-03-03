قرر يفرح راجل بيفسح مراته، ماذا فعل محمد رمضان في الشارع؟

قرر الفنان محمد رمضان، خلال الحلقة الثالثة من برنامجه “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، إضفاء الفرحة على وجوه زوجين في الشارع.

محمد رمضان يبحث عن زوجين لمنحهما 100 ألف جنيه

وبحث الفنان محمد رمضان، عن أول زوجين في الشارع، من أجل منحهما هدية ثمينة عبارة عن مبلغ مالي 100 ألف جنيه، ولكنه في البداية تعثر حيث قابل خطيب وخطيبته ولكنه رفض منحهما الجائزة.

محمد رمضان يمنح زوجين 100 ألف جنيه

وتمكن محمد رمضان في النهاية من العثور على الزوجين في الشارع، ليفاجئهما بمنحهما مبلغ 100 ألف جنيه، قائلا:"قررنا نفرج راجل بيفسح مراته في الشارع وكل واحد فيكم له 50 ألف جنيه".

وأخبر محمد رمضان، الزوجة، قائلا:"زوجك علشان خرجك وبيفسحك كسب..الف مبروك للرجل العظيم اللي خرج مراته العظيمة".



برنامج مدفع رمضان



ويقدم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم.

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

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