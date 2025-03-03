الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يفاجئ رجل الورنيش بـ100 ألف جنيه ورد فعل غير متوقع

محمد رمضان ورجل الورنيش
محمد رمضان ورجل الورنيش ببرنامج مدفع رمضان، فيتو

قدم الفنان محمد رمضان  في ثالث حلقات برنامجه “مدفع رمضان” على قناة “DMC”، وفي بداية الحلقة قطع وعدًا على نفسه بمنح أول رجل ورنيش جائزة  قدرها 100 ألف جنيه فور رؤيته.

 

محمد رمضان يمنح رجل الورنيش 100 ألف جنيه

وبالفعل فاجأ الفنان محمد رمضان، رجل الورنيش ويدعى "خليل" من محافظة سوهاج، ويجلس في منطقة وسط البلد، بجلوسه بجواره، وأبدى كامل تقديره واحترامه له وللمهنة التي يمارسها وأهدى له 100 ألف جنيه.

 

الغريب في الأمر، أن رجل الورنيش فور رؤيته الفنان محمد رمضان، ترك مكانه وحاول المغادرة من المكان وترك الورنيش، ليعلق الفنان:"انا مش عارف انت أول لما شوفتني جريت ليه تعالى هنا اقعد".

 

وسأل محمد رمضان، رجل الورنيش: "نفسك في إي؟" ليرد الأخير:"مش عايز غير صحتي والحمد لله أشكر ربنا".


وعلق محمد رمضان:"أهل الصعيد أجدع ناس، إحنا إخوات ولازم نساعد بعض، أنا مجرد سبب وربنا جعلني افتخر إني قاعد جنبك، تحيتنا لسوهاج وأهل سوهاج والصعيد".

برنامج مدفع رمضان


ويقدم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم.

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

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محمد رمضان الفنان محمد رمضان مدفع رمضان قناة “DMC” رجل الورنيش

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