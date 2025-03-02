لم تصدق، سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر جائزة الـ200 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان مفاجأة كبيرة خلال الحلقة الثانية من برنامجه “مدفع رمضان” على شاشة قناة DMC.

وخلال الحلقة اتصل رمضان برقم هاتف يتم اختياره بطريقة عشوائية، على أن يفوز صاحبه بالجائزة، وفي المرة الأولى لم تصدق صاحبة الرقم أن الذي يطلبها هو محمد رمضان، وقامت بإغلاق الخط في وجهه، وحاول أن يطلبها مرة ثانية فلم ترد وأضاعت على نفسها جائزة قيمتها 200 ألف جنيه.

وفي المرة الثانية جاءت الجائزة من نصيب مواطنة تدعى “مريم” ردت على الهاتف وتأكدت أن الذي يطلبها هو بالفعل محمد رمضان.

برنامج مدفع رمضان

ويقدم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم، عقب آذان المغرب مباشرة.

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

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