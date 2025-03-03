رجال الحماية المدنية في بورسعيد ينقذون كلبًا عالقًا على مظلة.. فيديو

نجح رجال الحماية المدنية في بورسعيد في إنقاذ كلب كان عالقا أعلى مظلة بتقاطع شارعي الروضة والثلاثينى بحي العرب وذلك بعد دقائق من نشر استغاثة علي إحدى الصفحات إخبارية على الفيس بوك بمحافظة بورسعيد .

وكان قد استغاث أهالي منطقة الروضه والثلاثينى برجال الحماية المدنيةه، لإنقاذ كلب كان ينبح من الخوف نتيجة تعلقه في أعلى مظلة في شرفة منزل في المنطقة سالفة الذكر.

الحماية المدنية تنقذ كلبا عالقا ببورسعيد، فيتو

أهالي حي العرب في بورسعيد يستغيثون لإنقاذ الكلب

ونشر أهالي المنطقة الاستغاثة مؤكدين أن الكلب يكاد أن يسقط وينبح من شدة الخوف.

انقاذ الحمايه المدنيه لكلب عالق ببورسعيد، فيتو

وعلى الفور وبعد دقائق من نشر الاستغاثة، توجه رجال الإنقاذ من رجال الحماية المدنية وقاموا بإنزاله إلي أسفل وسط حالة من التقدير والاحترام من كل أهالي المنطقة موجهين الشكر لرجال الحماية المدنية، ومؤكدين أن موقفهم اليوم هو لفتة تعكس معاني الإنسانية والرحمة

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