القبض على المتهمين بالتعدي على شاب باستخدام كلب ببورسعيد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدي عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وباستخدام كلب مما أدى إلى إصابته وضبط مرتكبى الواقعة.



تعدي عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وباإستخدام كلب



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وباستخدام كلب مما أدى إلى إصابته.



وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى – له معلومات جنائية) بقيام (3 عاطلين - مقيمين بذات الدائرة – لإثنين منهم معلومات جنائية) بالتعدى عليه بالضرب وإطلاق "كلب" عليه مما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والاستيلاء على هاتفه المحمول لوجود خلافات مالية سابقة بينهم حال تواجدهم بدائرة القسم.

وتم ضبط المتهمين فى حينه، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو – هاتف محمول "الخاص بالمجنى عليه" – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيام أحدهم بتصوير مقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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