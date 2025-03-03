حملة مكثفة لتطوير شبكات الصرف الصحي بدسوق في كفر الشيخ

أطلق مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حملة موسعة لتطهير وتمليس خطوط الإنحدار ومطابق وغرف الصرف الصحي بالمدينة.

رئيس دسوق يكشف التفاصيل

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الحملة انطلقت من محطة 2 الجديدة وتشمل عدة مناطق رئيسية، منها طريق الحين، فرج الصايغ، شارع سعد، موقف الأرياف، شارع الجيش، عبده زعلوك، والكشلة.

وتهدف هذه الأعمال إلى رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وتقليل احتمالية الانسدادات التي تؤدي إلى الطفوحات بالشوارع، والتي غالبًا ما تنتج عن تراكم الرواسب وسوء الاستخدام.

وأشار ساطور، إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة استثنائية دورية تهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين كفاءتها.

من جانبه، أوضح المهندس هاني البسيوني، مدير منطقة الصرف، أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف تمليس وتطهير 14 طريقًا رئيسيًا، إضافة إلى جميع المحطات المرتبطة بهذه الشوارع، وذلك بالتنسيق الكامل بين مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ودعت الأجهزة التنفيذية المواطنين إلى الالتزام بعدم إلقاء المخلفات الصلبة أو المواد غير القابلة للتحلل في شبكات الصرف الصحي، لتجنب الانسدادات المتكررة التي تؤثر على كفاءة المنظومة.

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