الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

يزبك يفيق من الغيبوبة في الحلقة الرابعة من كامل العدد ++

كامل العدد، فيتو
كامل العدد، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تضمنت الحلقة الرابعة، من مسلسل كامل العدد ++، أحداث مثيرة، كان أبرزها، استعاده يزبك الزوج السابق لدينا الشربيني، وعيه بعد دخوله في غيبوبة لمدة اسبوعين. 

كما شهدت الحلقة الرابعة لمسلسل كامل العدد، الظهور الاول للممثل حسين فهمي، الذي يلعب دور والد مريم الخشت.

 

الحلقات السابقة من كامل العدد++

 فيما تأكد النجمة إسعاد يونس، في الحلقات السابقة من أن أنجي المقدم، هي ابنتها بالفعل، التي انجبتها منذ ٤٥ سنة، وأخبرها زوجها السابق، أنها توفيت عند ولادتها.

ووصلت دينا الشربيني إلي دولة تركيا، حيث يحترف ابنها شريف، لعب كرة القدم، وذلك لقضاء وقت معه والإطمئنان علي أحوالهم.

فيما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، مشاجرة كبيرة، بين الدكتور طارق، وطليقته، بسبب إهماله لابنائهم، عدم السؤال عنهم.

فيما اختتمت الحلقة، بمفاجأة صادمة، للممثلة إسعاد يونس، حيث فوجئت بطرق باب فيلتها، لتجد الفنانة إنجي المقدم، أمامها لتبلغها أنها ابنتها.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد ++، عدة أحداث شيقة، كان من أهمها، تجهيز شريف نجل دينا الشربيني، للسفر لاحتراف كرة القدم على خطى النجم المصري العالمي محمد صلاح.

وأهدي صناع الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ++، العمل لروح ناهي سنان شقيق المنتج جمال سنان، الذي توفي في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتعرض قناة ON مسلسل كامل العدد ++، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، يوميا في شهر رمضات في تمام الساعة 6 مساء.

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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