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محافظات

"قدرة الخير" تضئ شوارع السنطة بوجبات الفول المجانية في رمضان (بث مباشر)

قدرة الخير تضيء شوارع
"قدرة الخير" تضيء شوارع السنطة بوجبات الفول المجانية في رمضا

انطلقت في مدينة السنطة بـ محافظة الغربية مبادرة إنسانية مميزة تحت اسم "قدرة الخير"، تهدف إلى توزيع وجبات الفول المجانية للصائمين طوال أيام شهر رمضان المبارك في أجواء رمضانية تعبق بالخير والتكافل.

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وجبات فول ساخنة مجانًا

 

المبادرة جاءت بمجهود تطوعي من أبناء مدينة السنطة وهو أحمد زهران، أحد الأهالي المتطوعين، الذي قرر أن يقدم وجبات الفول الساخنة مجانًا، ليضمن أن كل عابر طريق، وكل محتاج، يجد ما يفطر عليه وقت المغرب.

 

فكرة بسيطة نابعة من القلب

 

“ڤيتو” التقت "زهران" حين قال: "الفكرة بسيطة، لكنها نابعة من القلب... رمضان شهر الخير، وحبينا نشارك الفرحة ونساعد أي حد محتاج بلقمة ساخنة وابتسامة صادقة."

الفكرة بدأت منذ 5 سنوات

ويؤكد زهران أن الفكرة بدأت منذ 5 سنوات ويستقبل المارة بهد أذان العصر مقدم وجبات الفول، وسط أجواء من المحبة والمودة، لترسم المبادرة صورة مشرقة للتكافل المجتمعي في هذا الشهر الفضيل.

أهالي السنطة رحبوا بالمبادرة واعتبروها خطوة رائعة تعكس روح التعاون والمحبة التي يحملها رمضان، داعين إلى استمرار مثل هذه الجهود، التي تؤكد أن الخير ما زال يجمع القلوب.

 

 

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